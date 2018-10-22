В аэропорту "Киев" задержали бразильца с 4 кг кокаина

Правоохранители задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданина Бразилии, который прибыл в столицу Украины с целью сбыта 4 кг кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Гражданин Бразилии пытался получить в аэропорту "Киев" свой багаж. Во время осмотра чемодана правоохранители обнаружили двойное дно - в тайнике находились два пакета с порошкообразным веществом белого цвета массой 4,1 кг.

Проведенный с помощью экспресс-теста Cocainecrack Test экспресс-анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества - кокаина, указали в прокуратуре.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении гражданину Бразилии по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, по данным ООН, объемы производства кокаина и опиума в мире достигли рекордного уровня, а рынки сбыта этих и других наркотиков расширяются.