В аэропорту "Киев" задерживаются два рейса из-за драки пассажиров

В аэропорту "Киев" подрались пассажиры двух рейсов, потому что не поделили самолет
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш- Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.
Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.
Прибывшей на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.
На место драки вызвали пограничников. Оба рейсы задерживаются.