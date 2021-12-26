В аэропорту Киева пассажир спрятал на себе 37 айфонов

Таможенники в аэропорту "Киев" (Жуляны) обнаружили во время прохождения контроля у мужчины на теле 37 iPhone. Это стоит около 1 млн. грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своем канале в Telegram.

Так, во время проверки у пассажира из Шарджи (ОАЭ) нашли на талии под поясом для похудения 34 iPhone модели 13 и 12 , еще три мобильных телефона компании Apple модели 13 Pro Max мужчина спрятал в карманах спортивных штанов.

Все смартфоны были без коробок, чтобы больше смог пронести. Но этого сделать он не смог и на мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие таможенного контроля). Теперь телефонному контрабандисту нужно уплатить штраф в размере полной стоимости товаров, а iPhone все конфисковали.

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