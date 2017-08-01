В аэропорту Киева полиция задержала наркокурьера, проглотившего 1 кг кокаина

Правоохранители задержали 25-летнего наркокурьера, который пытался провезти в желудке более 1 кг кокаина из Бразилии в Украину.

По данным правоохранителей, молодой человек согласился на перевозку наркотика на вознаграждение в $4,5 тысячи.

В Бразилии он расфасовал килограмм порошка в презервативы и проглотил их.

Чтобы удержать в желудке такое содержимое, мужчина ничего после этого не ел и употреблял специальные препараты.

Его задержали в аэропорту во время прохождения таможенного досмотра и отправили в больницу. Там наркотик изъяли из организма контрабандиста.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК Украины.

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