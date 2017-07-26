В аэропорту Крита в связи с неисправностью самолета застряли 200 украинских туристов

Из аэропорта города Ираклион, на острове Крит, не могут вылететь около 200 граждан Украины в связи с поломкой самолета.

Об этом сообщает Страна.ua.

Пассажиры рейса 7w7082 авиакомпании WindRose ("Роза ветров") не смогли вылететь рейсом из Греции в Киев после отдыха, так как самолет, осуществлявший перевозку пассажиров, сломался. При этом, в авиакомпании "Роза ветров" не комментируют ситуацию и не отвечают на звонки журналистов.

В то же время, на круглосуточной горячей линии Министерства иностранных дел Украины оперативный дежурный также отказывается рассказать о судьбе украинцев на Крите. Кроме того, ни один из городских телефонов пресс-службы этого ведомства.

По данным онлайн-табло аэропорта "Борисполь", прибытие в Украину рейса Ираклион-Киев ожидался в 05:34, 26 июля. При этом, по другим данным, рейс 7w7081 Киев-Ираклион, выполненный самолетом Аirbus А321 успешно приземлился в Ираклионе в 16:37 (по местному времени). Этот же борт должен был забрать украинских туристов из Греции в 17:45.

NewsOne

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