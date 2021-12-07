В аеропорту Парижа затримали підозрюваного у вбивстві Джамаля Хашогджі

Французька поліція у вівторок, 7 грудня, заарештувала в головному аеропорту Парижа підозрюваного члена угрупування, яке вбило саудівського журналіста Джамаля Хашогджі у 2018 році в консульстві королівства в Стамбулі.

Прикордонна поліція на підставі ордеру на арешт, виданого Туреччиною, безпосередньо перед вильотом до Ер-Ріяда з аеропорту Шарль-де-Голль затримала 33-річного Халіда Ід аль-Утейбі.

Його ім’я фігурує у розслідуванні The Washington Post щодо ймовірних імен вбивць, які базуються на основі копій паспортів і даних про подорожі.

У середу, 8 грудня, він має постати перед прокуратурою Парижа. Після цього його відправлять до Туреччини для участі у судовому процесі.

У 2020 році суд у Туреччині розпочав заочний розгляд 20 підозрюваних у вбивстві Хашогджі, зокрема двох колишніх помічників спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Пізніше того року турецька прокуратура висунула звинувачення ще шістьом підозрюваним у вбивстві, але жоден саудівський чиновник так і не постав перед судом особисто в Туреччині у справі про це вбивство.

Джамаль Хашогджі – відомий саудівський журналіст, який жив у вигнанні у США та писав для The Washington Post. 2 жовтня 2018 року він увійшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб подати документи на одруження зі своєю нареченою із Туреччини та зник. Його визнали загиблим лише 20 жовтня.

Спершу Саудівська Аравія визнала, що журналіста вбили у консульстві випадково, а через кілька днів, що умисно.

У ЦРУ вважають, що вбивство журналіста замовив сам спадковий принц Мухаммед бін Салман, оскільки той критикував політику держави.

У грудні 2019 року у Саудівській Аравії завершився власний суд над обвинуваченими у справі про вбивство Хашогджі. П’ятьох обвинувачених засудили до смертної кари, а трьох – до 24 років позбавлення волі. У 2020 році вироки пом’якшили до 20 років, а трьом підозрюваним – змінили терміни від 7 до 10 років.

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