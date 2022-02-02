В Афганістані жінкам дозволили навчатися в університетах

В Афганістані вперше зі встановлення режиму Талібану жінок допустили до навчання в університетах.

У середу афганські університети відкрилися на другий семестр, і жінок допустили до навчання вперше з моменту захоплення влади Талібаном у серпні минулого року. Повідомляється, що вони навчаються в різних групах із чоловіками.

ЗМІ відзначає, що рівний доступ для чоловіків та жінок до освіти був однією з головних вимог міжнародної спільноти на перемовинах з Талібаном, як умова для відновлення фінансової допомоги.

«ООН вітає оголошення, що державні університети відкриються 2 лютого для студентів, як чоловіків, так і жінок. Це важливо, аби кожна молода людина мала рівний доступ до освіти», - заявили у вівторок в місії ООН в Афганістані.

Зазначається, що під час попереднього режиму Талібану з 1996 по 2001 роки дівчатам та жінкам було заборонено здобувати середню та вищу освіту.