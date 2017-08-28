В академгородке Люблина избили студента из Украины

В академическом городке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у 25- летнего студента из Украины, а после избили его. Об этом сообщает "Польское радио".

Ночью с субботы на воскресенье Евгения задели трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали деньги, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он.

Напавший обращался вульгарно; студент со своей стороны объяснил, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения ударили кулаком в лицо. Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он еще одного удара, но студент не мог говорить из-за крови во рту. Его ударили снова.

Отмечают, что пострадавший учится заочно на факультете ветеринарной медицины.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, ему поставлен упрек грабежа.

Как сообщали Українські Новини, в Люблине девушка получила бутылкой по голове из-за украинского языка.

В Польше местные парни избили украинских студентов после вопроса, кому принадлежит Львов.