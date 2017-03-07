В Америке внезапно умер соавтор плана "возврата Крыма США"

По невыясненным причинам в США умер бизнесмен украинского происхождения 69- летний Алекс Оронов, которого считают соавтором скандального плана по аренде Крыму украинского нардепа Андрея Артеменко, передает The Independent.

Сообщается, что смерть наступила 2 марта. Издание уверено, что Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коэна, а также "разрабатывал план возвращения аннексированного Крыма".

Источники издания утверждают, что Оронов был родственником личного адвоката Трампа Майкла Коэна и помогал организовать встречу Артеменко с этим адвокатом и российскими представителями для обсуждения "мирного плана" по Крыму.

Скандальный депутат Андрей Артеменко на своей странице в Facebook сообщил,что Оронов был гражданином США, но последние 20 лет отдал Украине, создав сельскохозяйственный холдинг - Барышевскую зерновую компанию, после привлечения шведских инвестиций была переименована в Grain Alliance.

"Сначала загадочная смерть моего верного помощника Александра Тихона, верно служившего нет не мне, а городской громаде города Никополя, бесстрашно боровшегося с казнокрадством и воровством местных чиновников... Как стало мне только что известно ушел из жизни еще один человек. Глыба, скала! Американский гражданин, которые последние 20 лет своей жизни отдал Украине, ее процветанию, вложивший в нашу страну все без остатка, свои деньги, свои нервы, свою душу, свое тело наконец!.. И умер он не от старости, не от болезни, не от несчастного случая, а от ......... вмешательства американских журналистов в его жизнь!!!!! И я виновен в этом!!!! Ведь именно я, ни о чем не подозревая, упомянул его имя, отвечая на невинный вопрос американского журналиста "кто Вас познакомил с Майклом Коэном - личным адвокатом Президента США Дональда Трампа?", - резюмировал Артеменко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Соединенные Штаты Америки могут полноправно претендовать на территорию Крыма, сообщил внефракционный депутат Андрей Артеменко.