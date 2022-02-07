В Амстердамі на мітингу проти російської агресії розгорнули 30-метровий прапор України

У неділю українці та друзі України, що проживають в Нідерландах, в Амстердамі провели мітинг проти російської агресії та розгорнули 30-метровий прапор України.

На підтримку України та проти агресії РФ в центрі Амстердама розгорнули 30-метровий блакитно-жовтий стяг.

“Ми як свідомі громадяни, як представники української діаспори в Нідерландах приєднуємося до політиків, дипломатів, у їхньому прагненні не допустити нової війни, у їхньому прагненні до миру в Україні та в Європі. Ні війні, Україна має залишатися вільною та незалежною державою!”, - наголосила під час вого виступу одна з організаторів акції Олена Дашкова.

З плакатами та загорнуті в українські прапори учасники демонстрації зверталися до влади РФ припинити агресію проти України. Під час заходу кожен учасник міг висловитися у мікрофон, а також поділитися своєю улюбленою українською піснею. У своїх виступах вони вимагали зупинити “Північний потік – 2”.

“З 2014 року 14 000 людей загинули та 2 000 отримали поранення внаслідок незаконної окупації Росією Донбасу. Агресією і силою Росія намагається змінювати кордони інших країн, щоб диктувати який вибір мають зробити ці країни. Росія каже, що Україна – це загроза, але це те саме, що кури в клітці є загрозою для лисиць навколо цієї клітки. У разі нападу Україна захищатиме свою землю! Слава Україні!!!”, - наголосив під час свого виступу один з організаторів акції нідерландець Вім ван Опзеланд.

Слова підтримки також висловив почесний консул України в Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дирвен.

Загалом участь у акції взяло близько 120 осіб.

29 січня 2022 року в нідерландській Гаазі українці, нідерландці, білоруси, грузини та росіяни зібралися на мирну акцію проти агресії Росії та за мир в Україні.

Учасники акції з прапорами та плакатами прийшли під будівлю Палацу миру - офіційну резиденцію Міжнародного суду ООН і Постійної палати третейського суду.

Від Палацу миру учасники акції рушили до посольства України в Нідерландах та заспівали гімн України. Новопризначений посол України в Нідерландах Максим Кононенко висловив слова підтримки учасникам акції та подякував за прояв патріотизму та солідарності.

Після цього учасники акції рушили до будівлі посольств Росії. Розгорнувши українські, нідерландські, білоруські та грузинські прапори, усі разом закликали РФ припинити агресію проти України. Після чого під стінами російського посольства заспівали гімн України.

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