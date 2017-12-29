В аннексированном Крыму флот РФ проверил боевую готовность 40 кораблей

Черноморский флот Российской Федерации выгнал на обучение 40 корабельных экипажей в аннексированном Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

Сообщается, что учения связаны с подготовкой к дальнему ходу, применением вооружения и технических средств.

"Экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная задача для корабельных соединений Черноморского флота - это обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей.

Как сообщал NewsOne ранее, российский фрегат "Адмирал Горшков" нарушил территориальные воды Великобритании. По данным Reuters, британский фрегат HMS St Albans отплыл с места своего базирования 23 декабря, чтобы отслеживать российский корабль, когда он будет двигаться по Северному морю.

Черноморская телерадиокомпания

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