В аннексированном Крыму начались учения ФСБ России

В аннексированном Россией Крыму подразделения спецназа Федеральной службы безопасности с 24 по 29 мая проведут учения по предотвращению терактов и диверсий.

Об этом сообщает ТАСС.

Учения будут проходить на морских объектах "Черноморнефтегаза" и в гостиничном комплексе в Евпатории. В них примут участие до 2 тыс.

военнослужащих, а также бронетехника, авиация и флот.

"В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории", - говорится в сообщении.

Напомним, после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство по этому поводу.

В марте на полуострове прошли масштабные учения российских воздушно- десантных войск с боевой стрельбой при участии Черноморского флота и авиации. Ранее в январе Москва разместила в аннексированном Крыму - в районе Феодосии - дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".