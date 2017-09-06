В аннексированном Крыму открыли памятник Ленину

В курортном поселке Симеиз в аннексированном Россией Крыму открыли памятник Владимиру Ленину.

Как сообщил местный журналист Сергей Сардыко изданию "Крым.Реалии", до 1993 года здесь стоял памятник, но затем остался только постамент.

"В сквере ниже аллеи у вилл "Ксения" и "Мечта" по инициативе Коммунистической партии РФ по программе восстановления советских памятников установили гранитный бюст Владимиру Ленину", - рассказал Сардыко.

По словам журналиста, открытие памятника вождю большевиков прошло в "торжественной обстановке". В мероприятии участвовал приглашенный оркестр, звучали советские песни, кроме того, состоялось посвящение в пионеры группы школьников.

"Школьников в пионеры приняли, очень трогательно дети отвечали на призыв: "К борьбе за Родину, справедливость и честность будьте готовы! - Всегда готовы!", - подчеркнул Сардыко.

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