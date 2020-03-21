У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам мережі продуктових магазинів і аптек забезпечити наявність споживачів у торговельному приміщенні чисельністю 1 людина на 10 м2 і забезпечити заходи з дотримання санітарних норм", - йдеться в протоколі № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, опублікованому на офіційному сайті КМДА в суботу ввечері.

Як повідомлялося раніше, з 23 березня громадський транспорт Києва буде перевозити тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками.