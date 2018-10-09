В аптеки Украины начали завозить вакцины от гриппа

В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тысяч доз вакцин против гриппа, сообщили в Минздраве.

Вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, в течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа.

"Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцина может быть приобретена на средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска - медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

"Министерство рекомендует местным властям и предприятиям обеспечить вакцинации граждан из группы риска. Ведь предотвращения гриппа в том числе позволит сэкономить средства: по разным оценкам, ущерб для каждого больного ОРВИ (в частности - грипп) - от 420 до 2800 грн в зависимости от тяжести заболевания, а для государства - 4200-7800 грн. А стоимость вакцины составляет 200-300 грн", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что что часть вакцин от гриппа, закупленных для украинцев, уже находится на лабораторном контроле.

Во время нового эпидемического сезона в Украине ожидаются три штамма вируса гриппа.