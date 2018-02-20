В архитектурном конкурсе "Мемориал Героев Небесной Сотни" победил украинский проект

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в презентации проекта-победителя номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни" Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей революции Достоинства".

Глава государства отметил, что иностранные представители жюри Международного открытого архитектурного конкурса делают сейчас для Украины чрезвычайно важное дело по определению победителей конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства.

Президент отметил, что прошло уже 4 года с трагических событий 18-20 февраля 2014 года, когда Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей - Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы остановить беспредел, за то, чтобы "победить в борьбе за Украину".

"За эти четыре года очень много сделано. Только за последний год украинцы получили право безвизовых поездок в ЕС, подписано, ратифицировано и вступило в силу Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, ради подписания которого в ноябре-декабря 2013 года миллионы украинцев вышли на мощные многомиллионные акции", - сказал в выступлении Петр Порошенко.

Президент отметил, что трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть и преступные приказы будут отданны для того, чтобы "Беркут" открыл огонь по людям без оружия, которые хотели только одного - жить в нормальной стране, которая двигалась, а точнее, вернулась в семью европейских народов.

"В эти дни мы вспоминаем наших Героев Небесной Сотни. Много месяцев было посвящено работе по организации Мемориала и музея, и я благодарен нашим уважаемым друзьям из Германии, всемирно известным архитекторам, которые имеют огромный опыт в организации подобных конкурсов. Конкурс по созданию Музея и Мемориала, который точно смотрит в будущее. Ведь именно так видели будущее Украины и именно так смотрел каждый из Героев, которых мы сегодня вспоминаем ", - сказал Президент.

Он добавил: "Этим Мемориалом, этим Музеем мы окончательно должны отойти от Советского Союза, от советских традиций".

Президент напомнил, что на Майдане Незалежности в Киеве были выставлены все проекте, участвовавших в конкурсе. "Я намеренно не высказывал свою позицию, когда смотрел на Майдане представленные образцы. Некоторые мне не нравились. Некоторые вдохновляли. Но очень важно, чтобы это брало за сердце каждого, кто к ним подойдет", - отметил Петр Порошенко. Он также отметил важность мнения семей Героев Небесной Сотни.

"Я точно выступаю не как Президент, и не просто как гражданин, а как человек, который был на Майдане с первого до последнего дня. Мы не прятались и не убегали с Майдана. И в самые трудные времена мы были там, где опасно", - добавил Петр Порошенко. Он также напомнил о событиях, которые развернулись после событий на Майдане, в частности, аннексиию Крыма и агрессию России против Украины на Востоке нашей страны.

"Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединенной и объединенная Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму. Об этом надо помнить ради каждого из Героев Небесной Сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других силовых подразделений и каждого из более 7000 гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии. Мы сделаем все для того, чтобы Украина была объединенной", - подчеркнул Глава государства.

В свою очередь, супруга Президента Марина Порошенко отметила, что в эти дни мы в 4-й раз переживаем годовщину тех печальных, но судьбоносных событий Революции Достоинства, когда лучшие сыны и дочери Украины вышли защищать наше европейское будущее и отдали за это самое дорогое - свою жизнь. Время уходит, но память хранит подвиг Героев Небесной Сотни.

"Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы объявить лучший проект Мемориала Героев Небесной Сотни, который увековечит память о них. Это очень важно для нашей современности. Но не менее важно - для следующих поколений", - сказала она.

Супруга Президента подчеркнула: "Я уверена, что проект-победитель будет символизировать достоинство, храбрость и непобедимость украинского народа. А главное - будет выполнять миссию единения и свидетельствовать об общем стремлении развивать Украину как сильное, европейское и прогрессивное государство".

Председатель жюри Международного открытого архитектурного конкурса Матиас Зауэрбрух сообщил, что в финальной части конкурса приняли участие 9 проектов из разных стран, включая Украину, и объявил финалистов конкурса архитектурного проекта Мемориала Героев Небесной Сотни, занявших первые три места. Ими стали два архитектурных проекта из Германии и один из Украины. Победителем конкурса стал проект двух львовянок Ирины Волынец и Марии Процик.

"Мы имели очень интересный, насыщенный день вчера с очень многими дискуссиями, которые вдохновляли нас и наших украинских партнеров. Вы все были свидетелями этого", - рассказал Матиас Зауэрбрух о процессе отбора победителей и поздравил победителей.

"Это очень символично, что победил украинский проект", - подытожил Порошенко и поблагодарил всех участников за неравнодушие, искреннее отношение к этой чрезвычайно почетной миссии.

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