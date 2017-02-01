В Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей

С просьбой об эвакуации обратились около 200 родителей малолетних детей.

В разрушенной обстрелами Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей. Первые автобусы должны покинуть город около 9:00, сообщает "ТСН".Подавляющее большинство тех, кто эвакуируется из Авдеевки - дети. Вчера, 31 января, с просьбой об эвакуации в органы местной власти обратилось около 200 родителей.

Ситуация в городе остается тяжелой: до сих пор не восстановлено электро-, водо и теплоснабжение, Авдеевский коксохимический завод поддерживает в домах жителей города температуру в пределах 15 градусов тепла, чтобы не допустить замерзания системы. Ремонтные работы в городе так и не начались из-за отказа российской стороны предоставить письменное подтверждение прекращения огня в зоне работ.

Жители Днепра, Харькова и Запорожья собирают гуманитарную помощь жителям Авдеевки и готовятся к приему эвакуированных горожан.

В Харькове волонтеры собрали теплые вещи и продукты питания, первый гуманитарный груз оттуда уже отправился в Авдеевку. Власть города заявила о готовности направить в разрушенный город мобильные пункты обогрева и бригады спасателей и ремонтников, как только будет получена команда на въезд.

В Днепре в помещении областного совета развернут оперативный штаб, для помощи жителям Авдеевки в нем собирают теплые вещи.

В Запорожье определили предварительный перечень объектов, куда в случае эвакуации временно будут расселять людей. Задание срочно подготовить помещение для беженцев получили больницы, пансионаты и коммунальные общежития города.

Как сообщалось, в связи с нарушением нормального жизнеобеспечения города после обстрела со стороны боевиков, в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству развернуть штабы ГСЧС и пункты обогрева для населения, не допустить размораживания систем теплоснабжения в жилых массивах и многоквартирных домах, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детские сады.

Обеспечение контроля за соблюдением порядка и общественной безопасности в Авдеевке возложено на Вооруженные силы и Национальную гвардию.

Как сообщалось, председатель Донецкой областной ВГА сообщил, что из-за обстрелов Авдеевка осталась почти без электричества.

По материалам: ТСН