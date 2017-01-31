В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил, что в городе создали областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий.

Позже Жебривский написал, что по состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах составляет 35-40 градусов, а температура в квартирах 16-17 градусов тепла.

"Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях. Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский садик", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания.

"Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", - подчеркнул он.