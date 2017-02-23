В Авдеевке переизбыток гумпомощи : горожане продают полученные продукты на рынке

Власти Авдеевки очень благодарны украинцам за помощь в виде тонн одежды и продуктов питания, но настоятельно просят прекратить поставки, сообщает УНИАН.

У пункта распределения "гуманитарки", который поместили в одной из школ города, стоит большая очередь из местных жителей, которые позже мешками выносят оттуда одежду и еду.

Стоит отметить, что некоторые продукты из "гуманитарки" появляются на базаре.

Кроме этого некоторые жители Авдеевки пытаются "на халяву" взять больше стройматериалов, чем им требуется.

"Ребята приезжают на адрес, мужчина говорит: мне надо 60 листов шифера. Ну где 60, если 20? А вам что, жалко - я себе всю хату перекрою", - рассказал заместитель руководителя городской военно-гражданской администрации Роман Шахов.