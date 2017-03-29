В Авдеевке повреждена ЛЭП: город вновь обесточен

Вечером в среду, 29 марта, в связи с аварией на линии электропередач "Макеевка 2" снова был обесточен город Авдеевка на Донбассе.

Об єтом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается также, что энергетики уже выехали на место предположительной аварии.

"Авдеевка снова без света. Сегодня, 29 марта, около 19.00 прифронтовой город остался без света. По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач "Макеевка 2", - говорится в сообщении.

Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что из-за постоянного отсутствия электроснабжения в Авдеевке будет проведена альтернативная линия электропередачи с подконтрольной Киеву территории.