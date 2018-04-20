В Авдеевке прекратили подачу воды: запасов хватит на 4 дня

В Авдеевке (Донецкая область) приостановили водоснабжение, а запасов воды в местном резервуаре хватит на 4 дня.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Прекратилось поступление воды к потребителям в Авдеевке, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Международный Комитет Красного Креста планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время.

В ведомстве подчеркнули, что возможность введения в Авдеевке режима чрезвычайного положения пока не рассматривается.

19 апреля в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили об остановке водоснабжения на оккупированной территории Луганской области.

18 апреля Донецкая фильтровальная станция (ДФС) прекратила работу.

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