В Авдеевке прекратили подачу воды: запасов хватит на 4 дня

В Авдеевке (Донецкая область) приостановили водоснабжение, а запасов воды в местном резервуаре хватит на 4 дня.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
"Прекратилось поступление воды к потребителям в Авдеевке, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Международный Комитет Красного Креста планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время.
В ведомстве подчеркнули, что возможность введения в Авдеевке режима чрезвычайного положения пока не рассматривается.
19 апреля в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили об остановке водоснабжения на оккупированной территории Луганской области.
18 апреля Донецкая фильтровальная станция (ДФС) прекратила работу.
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