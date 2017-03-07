В Авдеевке восстановили электроснабжение

В Авдеевке восстановили линию элекропередач. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Ток подали на город и коксохим. Завтра утром будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию. Сегодня вода в городских резервуарах еще есть и город воду получает", - подчеркнул Жебривский.

Напомним, начиная с 29 января незаконные вооруженные формирования начали обстреливать Авдеевку и ее окрестности из РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм, танков и т.п. Обстрелы привели к гибели и ранениям нескольких мирных жителей. Также от атак боевиков были жертвы и среди украинских военных.