В августе украинцы будут праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

В августе православные украинцы отмечают три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

В народе эти три праздника, посвященные Спасителю Иисусу Христу, называют "три Спаса". С этими праздниками связаны как православные традиции, так и украинские обряды и обычаи. О традициях и особенностях этих православных праздников ГолосUA узнал у священнослужителей и этнографов.

Три Пречистых - три праздника Богоматери

Даты, на которые приходятся эти праздники, никогда не меняются. Первым отмечают Медовый Спас - 14 августа, потом Яблочный Спас - 19 числа и последний - Ореховый Спас празднуют 29 августа.

Три Спаса - это как три Пречистых - три праздника Богоматери.

Медовый (Маковый) Спас, Маковей приходится на вторник, 14 августа. Медовый Спас означает конец лета, надо начинать готовиться к зиме. В старину говорили, что с Медового Спаса пчелы больше не несут мед. Медовый Спас еще называют Мокрым. В этот день принято чтить воду, печь пряники, пироги и блины с медом и маком. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 28 августа.

Яблочный Спас мы будем праздновать в воскресенье,19 августа. Его также называют Средний или Большой Спас. В этот день святят яблоки и другие фрукты, которые до этого дня есть нельзя. Существует поверье, что на Яблочный Спас все яблоки обладают чудодейственными свойствами. Поэтому хозяйки готовят различные блюда с яблоками и делают заготовки на зиму.

Третий Спас - Ореховый - отмечается в среду, 29 августа. Этот праздник еще называют Холщовым Спасом и Хлебным Спасом. В эти дни завершается жатва, поэтому первый хлеб пекут из зерна нового урожая, потом его освящают в церкви и угощают всю семью. В этот день обязательно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзину с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних времен считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу.

Спас - от слова Спаситель

Само слово Спас происходит от слова Спаситель. Спасы названы в честь Иисуса Христа-Спасителя. У каждого из Спасов есть свое церковное название, а народные названия пришли к нам из глубины веков.

По словам протоиерея Георгия Коваленко, в украинской православной церкви Спас один - это Господь и Бог наш Иисус Христос - Спаситель. Первый Спас - это вынесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Второй Спас - это Преображение Господне. 14 августа также начинается Великий Успенский пост, который длится две недели - до 28 августа - праздника Успения Пресвятой Богородицы. Третий Спас - это церковный праздник Перенесения Нерукотворного образа Господня. Три Спаса - это как три Пречистых - три праздника Богоматери.

Спасы - "рекордсмены" по традициям и обрядам

Три Спаса в августе - это рекордсмены по количеству традиций, освящений и обрядов, говорят этнографы. В первый Спас народ освящает мед нового урожая и травяные букетики. На Второй Спас люди несут в церковь яблоки, на третий - орехи.

Традиция массового освящения возникла потому, что люди жили по другому календарю - не такому, по которому мы сейчас живем. Никто раньше не говорил, что, к примеру, сегодня - 14, 19 или 29 августа. Люди жили по церковному календарю. Народ отмечал, что в дни церковных праздников происходили те или иные события в природе: созревали плоды, ягоды, начинается сбор меда. У христиан всегда существовала традиция приносить на благословение в церковь все, что только начинало родить. После того, как освящались первые плоды или первый мед, это начинали употреблять в пищу.

Эта привязка имеет народные корни, но не лежат в церковной традиции.

Согласно народным традициям, на Первый Спас люди освящали воду в родниках, реках и колодцах. Отсюда еще одно его название - Мокрый Спас. Христиане издавна старались искупаться в течение дня, веря в целебные свойства воды. В народе бытует поверье, что после 14 августа купаться не стоит, поскольку на пользу оно не пойдет, можно заболеть, а то и утонуть.

В Украине по сей день жива традиция освящать "маковейчики" - букеты, оберегающие дом в течение всего года.

При этом священнослужители утверждают, что на Преображение Господне освящать нужно виноград, а не яблоки. Из винограда делается вино, которое используется для причастия.

Также существует хорошая традиция оставлять яблоки в церкви для сирот, обездоленных и заключенных. Эта хорошая традиция не утрачена у нас до сих пор.