В Бахчисарае оккупанты обыскивают дома крымских татар

В Бахчисарае в аннексированном Крыму проводят обыски минимум в семи крымских татар, некоторые из них причастны к "Крымской солидарности"

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

"Амета Сулейманова отвезли на обыск в магазин (он работает менеджером в магазине мобильной связи), протокол обыска он не подписал. В Амета и его брата - Айдер Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу.

Подбросили 2 новые книги, осторожно завернутые в обложки, на стол, где дети делали уроки ", - рассказала жена Сулейманова.

Обыски проходят с раннего утра среды у таких людей: Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик ', 17); Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко) Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко) Рустам Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37); Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город) Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а) Сейтумер Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

В доме Сейдамета Мустафаеа завершился обыск. Его самого не было в доме, вместо него забрали его пожилого отца - Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова.