В Балтийском море появились смертельные бактерии: есть первая жертва

В Польши запретили купаться на более 50 пляжах Балтийского побережья из-за того, что в связи с аномально теплой температурой в воде возросло количество токсичных бактерий, а в некоторых местах температура воды в море превысила 23 градуса по Цельсию, сообщает УНН.

Стоит отметить, что контакт с бактериями может вызвать аллергию и сыпь и серьезные проблемы с пищеварением.

По данным источника, в Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий в течение 12 лет.

Кроме этого, запрет на купание также был выпущен для некоторых внутренних озер и водоемов вблизи Варшавы.

А в Германии власти выпустили предупреждение о возможном росте бактерий вибриона в теплой Балтии, что может привести смертельной болезни у людей со слабой иммунной системой.

Правительство страны также подтвердил смерть одного человека от поражения этими бактериями. Погибшему было 70 лет и он имел сопутствующие заболевания.