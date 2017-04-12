В Барышевке пассажиры перекрыли железную дорогу

В Барышевке пассажиры перекрыли железнодорожные пути, заблокировав как минимум один поезд Интерсити.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды", который находится в поезде Интерсити, следующем из Киева в Харьков.

Поезд остановили за 30 километрах до Барышевки на станции Борисполь.

По словам корреспондента, проводник Интерсити сообщил, что в Барышевке люди перекрыли железнодорожные пути, поскольку в электричке, на которой они всегда путешествуют, утром было не 10 вагонов, а только 6. Поэтому не все смогли сесть в электричку. Те люди, которые остались, и перекрыли железнодорожные пути.

"Украинская правда" обратилась к "Укрзализныце" за комментарием. Там сообщили, что готовят сообщение. В ведомстве пока не смогли сказать, сколько поездов прекратили движение из-за блокирования железнодорожных путей.

Оксана Коваленко, УП