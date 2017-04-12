В Барышевке восстановили движение поездов

Юго-Западная железная дорога сообщает о восстановлении движения поездов в Киевской области, пишет УНИАН.

По полученным данным, в результате перекрытия железнодорожных путей движение поездов не осуществлялось полтора часа.

"Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду утром, 12 апреля, в Киевской области люди перекрыли железную дорогу в районе железнодорожной станции Барышевка. Таким образом люди пытались выразить протест в связи с тем, что электричка, которая ежедневно перевозила людей в Киев, пришла с шестью вагонами вместо десяти, как это было обычно.