В Беларуси ФСБ РФ похитила сына бывшего офицера Госпогранслужбы

Офицер-пограничник запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"24 августа 2017 мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK, а затем в Скайп, которая по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации", - написал Гриб.

По его словам, Павел должен был вернуться в тот же день. Но этого не случилось, и отец поехал в Гомель на поиски сына.

"И там я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи", - сообщил Гриб.

При этом, в Гомельской пограничной группе ему заявили, что не имеют никакой информации о его сыне.

"Таким образом стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провела задержание", - написал Гриб.

По его словам, Павел после начала военной агрессии РФ против Украины активно писал в социальных сетях, "часто не подбирал выражения относительно врагов Родины". Возможно, это и стало поводом для задержания, предположил офицер. При этом он отметил, что в АТО его сын участия не принимал, так как имеет инвалидность.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил корреспонденту LIGA.net информацию о похищении Павла Гриба. "Мы активно с ним (отцом Павла, - ред.) контактируем, пытаемся помочь во взаимодействии с МИД и консульством", - сказал Слободян.

По его словам, украинские пограничники со своей стороны зафиксировали пересечение Павлом границы, в то время как их белорусские коллеги утверждают, что у них такой информации нет. "Это еще одно обстоятельство, которое требует дополнительного выяснения", - отметил спикер ГПСУ.

Слободян сказал, что у Госпогранслужбы практически нет возможности узнать о судьбе похищенного украинца, этим должны заниматься правозащитные организации и МИД Украины.