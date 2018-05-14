В Беларуси задержали украинского водителя, который с детьми попал в аварию

В Беларуси задержали 42-летнего водителя, который вместе с детьми попал в ДТП. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото - .radiosvoboda.org

Водителя, который вместе с украинской футбольной командой попал в ДТП в Беларуси, допросили и задержали. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает местное издание "Белта".

"Устанавливают обстоятельства ДТП в Каменецком районе, в результате которого пострадали шесть подростков и еще один погиб. Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, он допрошен. Решают вопрос о применении к нему меры пресечения", - сообщила Юлия Гончарова.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

Зафиксированы следы транспортных средств для установления механизма ДТП.

"По версии следствия, водитель микроавтобуса Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел избежать столкновения. Автомобиль был в числе четырех транспортных средств, перевозивших домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без приключений, о чем свидетельствуют показания пассажиров данных транспортных средств", - отметила Юлия Гончарова.

Допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния транспортных средств.

Утром 13 мая 42-летний водитель за рулем Renault Master ехал по автодороге Р98 Песчатка - Каменец - Шерешево - Свислочь и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении погрузчиком "Амкодор" под управлением жителя Каменецкого района. В результате происшествия 6 пассажиров микроавтобуса - дети в возрасте 12-15 лет - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 1 пассажир - 12-летний гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте. Водители не пострадали.