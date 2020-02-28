В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило в пятницу, 28 февраля, о первом случае заражения коронавирусом. Инфекцию зафиксировали у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку, пишут российские СМИ.

Русское агенство "ТАСС" передает, что заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. После появления первых симптомов заболевания он прошел тест на коронавирус.

"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019- nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Чтобы предотвратить распространение вируса, пациент и контактировавшие помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице "Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в Минздраве Беларуси.

Ранее сообщалось, что у пятерых украинцев за пределами страны диагностировали коронавирус. Четверо украинцев заразились на лайнере Diamond Princess, еще одна украинка - в Италии.

Тем временем, в Черновцах и Новых Санжарах не подтвердился ни один случай заражения коронавирусом.

Биологические образцы из Черновицкого лабораторного центра после проверки на вирус гриппа были переданы для анализа с помощью тест-систем, закупленных Украиной в Германии. Тест показал отрицательный результат.

В Новых Санжарах были проверены 32 человека обслуживающего персонала санатория. Ни у кого из них коронавирус не выявили.

По материалам ТАСС, ZN.UA



