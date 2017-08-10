В Бердянске пойманный на взятке чиновник переехал сотрудника СБУ

Работники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Бердянске двоих чиновников исполкома городского совета при получении взятки. Об этом сообщат пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По полученным данным, чиновники-взяточники систематически требовали у местных чиновников деньги за неприпятствование ведению деятельности.

"Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередной суммы неправомерной выгоды должностным лицом", - указали в ведомстве.

Стоит отметить, что во время задержания один из чиновников попытался сбежать на автомобиле. В результате его действий был травмирован работник СБУ. Правоохранителям удалось поймать беглеца.

Чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 с.368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Задержанным грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали во время получения 800 тысяч гривен взятки арбитражного управляющего - ликвидатора одного из ООО.