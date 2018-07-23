В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Стоит отметить, что буря начнется около 06:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Полностью избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако можно минимизировать воздействие метеоудара: