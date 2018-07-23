В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря

23 июля 2018, 16:42
 Общество Источник: MIGnews (Украина)

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Стоит отметить, что буря начнется около 06:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Полностью избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако можно минимизировать воздействие метеоудара:

  • в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
  • постараться исключить алкоголь и никотин;
  • обеспечить себе полноценный здоровый сон;
  • пить больше жидкости;
  • кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;
  • не употреблять тяжелую пищу;
  • при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
  • метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

 

Источник: MIGnews (Украина)
 
 
 