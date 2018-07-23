В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Стоит отметить, что буря начнется около 06:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.
Полностью избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако можно минимизировать воздействие метеоудара:
- в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
- постараться исключить алкоголь и никотин;
- обеспечить себе полноценный здоровый сон;
- пить больше жидкости;
- кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;
- не употреблять тяжелую пищу;
- при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
- метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.