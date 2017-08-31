В Бразилии из-за облака дыма 36 автомобилей попали в ДТП: есть жертвы

В Бразилии произошло ДТП, в которое попали 36 автомобилей.

Об этом сообщает Xinhua.

В результате аварии погибли как минимум 2 человека и пострадали не менее 20 человек.

Как объяснили в полиции, причиной аварии стало облако дыма, образовавшееся после пожара. По предварительным данным, грузовик, перевозивший краску, врезался в один из автомобилей и загорелся.

В агентстве отметили, что сотрудникам пожарной службы понадобилось полтора часа, чтобы локализовать огонь.

Сейчас на месте инцидента продолжают работать спасатели.

29 августа по меньшей мере 14 человек погибли и 42 получили различные травмы в результате ДТП пассажирского автобуса в египетской провинции Бени- Суэйф.

В ночь на 26 августа в Одессе произошла масштабная авария с участием внедорожника и пассажирского автобуса. В результате ДТП погибла женщина, еще 12 человек пострадали.

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