В Черниговской области формируют новый танковый батальон

В Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

Как сообщается, 12-й отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района.

В Гончаровском дислоцируется 1-я отдельная гвардейская танковая бригада "Сиверская".

"Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

