В Черном море мусора вдвое больше, чем в Средиземном

Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает этот показатель в Средиземном.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках проекта ЕС / ПРООН «Усиление экологического мониторинга Черного моря: выбранные меры» (EMBLAS-Plus), сообщили Укринформу в Представительстве ЕС.

Отмечается, что исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море совместно с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря, Институтом морской биологии НАНУ и Одесским национальным университетом им. Мечникова и другими партнерами на протяжении 2017-2019 годов.

Так, по данным исследования, 83% морского мусора, обнаруженного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты. Большие реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от 6 до 50 единиц мусора в час. Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (от 9,5 до 50 единиц мусора / км2). В отложениях Черного моря как на шельфе, так и на глубине более 2 тыс. метров был найден микропластик.

Кроме того, концентрации некоторых главных вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни морской фауны и человека, выше допустимых норм токсичности. Среди таких соединений: бензо(а)пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе. Также выявлено 124 химических соединений, вредных для морской экосистемы и здоровья человека, в частности стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства.

Исследователи констатировали низкую популяцию дельфинов. «Во время исследований (июнь 2019 года) было зафиксировано примерно по 1 тыс. каждого подвида дельфинов в украинских территориальных водах в северо-западной части Черного моря, от дельты Дуная до Тендровской косы в Херсонской области. Эти цифры являются сравнительно низкими. Наибольшие скопления дельфинов были зафиксированы близ дельты Дуная и о. Змеиный» , - отмечается в сообщении.

В то же время растет давление инвазивных видов - не «родных» для Черного моря видов, которые могут навредить морской экосистеме. В частности, используя новый метод анализа остатков ДНК живых организмов, растворенных в морской воде, было установлено присутствие новых средиземноморских видов в Черном море, а именно: монровийськой рыбы-хирурга, красной барракуды, роющего бычка (Trypauchen vagina) и др.

Вместе с тем, как отметили в Представительстве ЕС, хорошей новостью стало обнаружение во многих пробах по всему Черному морю ДНК европейского осетра (Acipenser sturio), который считался почти исчезнувшим. Такая же утешительная ситуация и с белугой - другим видом, который находится под угрозой исчезновения.

Также были выявлены определенные признаки восстановления экосистем Черного моря. Оценка состояния крупнейшей в мире колонии красных водорослей - филофорного поля Зернова улучшилась с «плохой» на «удовлетворительную».

«Полученные результаты исследований станут основой для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря (которую правительство Украины должно разработать в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС), а также для глобального понимания текущих рисков и угроз морским экосистемам», - отметил руководитель группы экспертов экологического проекта Ярослав Слободник.

Проект ЕС - ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: выбранные меры» (EMBLAS-Plus) оказывает поддержку Украине и другим странам Причерноморья в сохранении моря. Основными мерами проекта является проведение совместных исследований в открытом море (от Одессы до Батуми) и национальных пилотных мониторинговых исследований в соответствии с требованиями Рамочной Директивы ЕС по морской стратегии с использованием новейших технологий и оборудования.