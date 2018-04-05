В Черном море начались испытания малых бронированных катеров

В юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза- М". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части", - говорится в сообщении.

Напомним, в северо-западной части Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Турецкой Республики провели совместную тренировку типа PASSEX.