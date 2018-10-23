В Черном море нашли самый старый в мире неповрежденный греческий корабль

На дне Черного моря обнаружили древний греческий торговый корабль. Судно возрастом в более чем 2,4 тысячи лет сохранилось неповрежденным.

Об этом сообщает во вторник, 23 октября, команда исследователей из морского археологического проекта, передает агентство AFP.

Находка относится к более 60 кораблей, обнаруженных во время поисковых работ. Среди них также и суда времен Римской империи, а также казацкие лодки 17-го века. Поиск велся с помощью глубоководных камер, которые также использовали для разведки залежей нефти на газу и картирование морского дна. "Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродном анализа и подтвердили, что это - самый старый целый затонувший корабль, известный человечеству", - приводит заявление исследователей агентство AFP.

Радиоизотопное датирование относит корабль до 400 года до н.э., эпохи активной греческой колонизации Черноморского региона. Судно лежит на боку, его мачты и штурвал уцелели. Корабль находится на глубине более двух километров, где отсутствие кислорода позволяет органике храниться столетиями. Исследователи надеются, что это поможет изменить представление о судостроении в Древнем мире.