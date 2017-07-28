В Черном море обнаружен затонувший корабль немецкого флота с боеприпасами

На борту затонувшего немецкого судна времен Второй мировой войны находятся боеприпасы

В Одесской области в Черном море дайверы обнаружили немецкое затонувшее судно времен Второй мировой войны. На борту корабля также находятся боеприпасы, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

"В 11:10 в селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области, в акватории Черного моря, на глубине 15 м дайверы обнаружили затонувшее судно Теодорих, вероятно, с боеприпасами на борту. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Сегодня пиротехники от ГСЧС планируют обследовать место находки.