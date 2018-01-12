В Черновицкой области корью заболели более 450 человек

По состоянию на пятницу, 12 января, в Черновицкой области зафиксировано 468 случаев заболевания корью. В январе соответствующий диагноз был поставлен 178 пациентам.

Среди заболевших - 372 ребенка (79%) и 96 взрослых (21%), сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

40% заболевших детей (144 человека) - это лица в возрасте от 4 до 9 лет. Среди детей младше одного года зафиксировано 23 случая заболевания. Самому младшему из инфицированных - 2 месяца. Кроме того, корь диагностировали у одной беременной женщинны.

Кроме того, корью заболел 31 человек в возрасте от 20 до 29 лет.

Самому старшему заболевшему - 52 года.

Среди заболевших корью 57% (270 человек) лиц женского пола и 42% (198 человек) - мужского.

173 человека были госпитализированы, 295 - получают амбулаторное лечение.

Стремительный рост заболеваемости корью был зафиксирован осенью прошлого года: в октябре было диагностировано 59 случаев, в ноябре - 107, в декабре - еще 114.

Две трети заболевших (310 человек) не были вакцинированы или получили одну дозу вакцины от кори.

У 11 человек диагностированы осложнения от кори - пневмонии.

Летальных случаев не зафиксировано.

Как сообщалось, в январе в Киеве корь диагностировали у 74 человек, в том числе, у 57 детей и подростков до 17 лет.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о том, что в Украине нет эпидемии кори, а вирусом инфицированы около 200 человек. По ее словам, сегодня все области обеспечены необходимыми вакцинами для прививок от этого заболевания.