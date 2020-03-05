В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех жителей с признаками инфекционного заболевания.

Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Сovid-19.

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Местные власти также отметили, что больной, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции. Ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали три человека.

В инфекционное отделение Черновицкой областной больницы забрали двух мужчин и женщину.