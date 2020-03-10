В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину

В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Как сообщили в Черновицкой ОГА, он вернулся из страны, где зафиксирован случай коронавируса.

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине проверяют четверых человек на наличие коронавирусной инфекции.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 114 тыс. человек. На планете уже более 100 стран, где выявили вирус.

В пятерке лидеров - Китай, Италия, Южная Корея, Иран и Франция.

В Украине первый и пока единственный случай коронавируса зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина, который вернулся из путешествия по Италии. Он находится в больнице под наблюдением врачей.