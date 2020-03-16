В Черновцах сегодня с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек

В Черновцах сегодня с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали четырех человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 19.00 в больницу госпитализировали мужчину, который имел контакт с лицом с подозрением на наличие коронавируса; мать с ребенком, которые также являются контактными лицами, а также мужчину с историей путешествия в страну, где зафиксировали распространение коронавируса.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.