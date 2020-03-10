В Черновцах в течение дня госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус

В Черновцах сегодня в течение дня медики госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

По информации ОГА, все трое пациентов имеют признаки инфекционного заболевания.

Как сообщила УНИАН заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, двое из трех госпитализированных вернулись из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

"Двое из них имеют историю путешествия. Еще один пациент проживает с женой, которая вернулась из страны, в которой подтвержден случай коронавирус. Однако, у жены нет признаков заболеваний", - сообщила Гусь.

В пресс-службе ОГА уточнили, что сейчас в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы с подозрениями на коронавирусную инфекцию находятся пять человек.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкой области. Медики госпитализировали мужчину, а его жена самоизолировалась дома. Позже врачи госпитализировали и ее в одно из медицинских учреждений города. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также на сегодня не подтвержден коронавирус у контактных лиц.