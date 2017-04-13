В Чистый четверг Украину будут поливать дожди, в Карпатах будет идти мокрый снег, а в целом обещают ветер и солнце

13 апреля, в Чистый четверг, в Украине будет переменная облачность.
В западных и северных областях утром и днем небольшой дождь. Температура 9- 14 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
В центральных, южных и восточных областях без осадков. Температура 12-17 градусов тепла. В Одесской области до 20 градусов.
Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, в западной части отдельные порывы 15-20 м/с.
В Киеве утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура 11-13 градусов.
Во Львове утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 11-13 градусов.
В Днепре осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, умеренный.
Температура 14-16 градусов.
В Одессе без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 15-17 градусов.
В Харькове без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура 14-16 градусов.
В Карпатах дождь с мокрым снегом. Температура 3-8 градусов тепла.