В Чистый четверг Украину будут поливать дожди, в Карпатах будет идти мокрый снег, а в целом обещают ветер и солнце

13 апреля 2017, 08:58
 Общество Источник: 4-та Влада

13 апреля, в Чистый четверг, в Украине будет переменная облачность.

В западных и северных областях утром и днем небольшой дождь. Температура 9- 14 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В центральных, южных и восточных областях без осадков. Температура 12-17 градусов тепла. В Одесской области до 20 градусов.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, в западной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура 11-13 градусов.

Во Львове утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 11-13 градусов.

В Днепре осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, умеренный.
Температура 14-16 градусов.

В Одессе без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 15-17 градусов.

В Харькове без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура 14-16 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом. Температура 3-8 градусов тепла.

Источник: 4-та Влада
 
 
 