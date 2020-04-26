Від коронавірусу за кордоном померло 7 українців

Станом на вечір 26 квітня за кордоном від COVID-19 одужало вже 44 українця, а 163 громадянина України проходить лікування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.

"16 975 громадян України звернулись по допомогу до закордонних дипломатичних установ (ЗДУ) в рамках системи "Захист", - повідомили у МЗС.

Зокрема, 163 громадянина України проходить лікування: Австралія - 1, Австрія - 3, Греція − 12, Іспанія - 4, Італія - 121, Мальта - 1, Нігерія - 1, Португалія - 1, РФ - 2, Сербія - 1, США - 2, Таїланд - 1, Уругвай - 2, ФРН - 4, Чехія - 6, Швеція - 1.

Ще 44 громадянина України одужали: Австрія - 3, Бельгія - 1, Велика Британія та Північна Ірландія - 1, Греція - 10, Домініканська Республіка - 4, Єгипет - 1, Іспанія - 1, Італія - 2, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 2, Польща - 6, Португалія - 1, Сейшельскі острови - 1, Таїланд - 1, ФРН - 1, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія - 4.

Зазначається, що 7 громадян України за кордоном - померли.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 - летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.