Від початку чергової ротації в Конго українські миротворці здійснили вже 108 тренувальних польотів

Від початку чергової ротації в Демократичній Республіці Конго українські пілоти 18-го окремого вертолітного загону здійснили вже 108 тренувальних польотів, а загальний нічний наліт становить 17 годин 30 хвилин. Зокрема, 16 грудня, українські пілоти провели вже четверту льотну зміну навчальних польотів у нічний час.

Надзвичайно важливу частину повсякденної діяльності українських миротворців становить технічне обслуговування вертольотів фахівцями інженерно-авіаційної служби.

Своєчасне обслуговування та проведення регламентних робіт на вертольотах Мі-8 дозволяє підтримувати усі вузли та агрегати у справному стані, а також передбачити й усунути можливі несправності.

Завдяки щоденній кропіткій праці спеціалістів інженерно-авіаційної служби українські пілоти 18-го окремого вертолітного загону повністю впевнені у своїй техніці та завжди готові виконати будь-яке завдання Місії ООН.

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