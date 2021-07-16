ВІд сьогодні набирають чинності чергові норми "мовного закону". Що зміниться

З 16 липня 2021 року набувають чинності норми, які розширять використання української мови. Державна мова буде обов'язковою для сфери культури та розваг, туристичної сфери, книговидавництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Так, із 16 липня українська мова буде обов'язковою для концертів і розважальних шоу, виставок та екскурсій, театрів і музеїв. Українською також повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні. Книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською.

Також державна мова повинна використовуватися в державному і комунальному секторах, у транспорті та закладах громадського харчування, на підписах і маркуванні товарів і послуг, у медичній та освітній сферах, в інтернеті та друкованих ЗМІ.

16 січня набула чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про спілкування іншою мовою.

14 липня, Конституційний Суд України визнав конституційним закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Рішення було ухвалено на пленарному засіданні Великої палати суду.