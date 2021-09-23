Від сьогодні Україна - у "жовтій" зоні карантину

Від сьогодні в усіх регіонах України встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила встановити з 23 вересня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID- 19 на території всіх регіонів України.

Почнуть діяти такі обмеження:

школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

заборонений масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

При “жовтому” рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з документів:

жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини (генерується через портал “Дія”);

зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини (генерується через портал “Дія”);

міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем після отримання повного курсу щеплення від COVID-19);

довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою дводозної вакцини);

COVID-сертифіката про одужання особи від зазначеної хвороби (сертифікати генеруватимуться після настання відповідної технічної можливості).

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".