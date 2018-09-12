В деле об убийстве Вороненкова определили присяжных - прокуратура

Шевченковский районный суд столицы во время заседания в среду определил состав суда присяжных по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что из 7 предложенных кандидатур суд избрал 5 присяжных, из которых автоматизированной системой суда будут определены три основных и два запасных.

Две кандидатуры присяжных были отклонены стороной обвинения и стороной защиты соответственно.

Следующее судебное заседание назначено на 21 сентября текущего года.

Как сообщалось, во время подготовительного заседания 7 августа текущего года Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство подозреваемых о слушании этого дела в суде с участием присяжных.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по делу убийства Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, включавшую аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Тарасенко Ярославу Николаевичу - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лосю Александру Сергеевичу - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба пребывают под стражей. Читайте также: Убийство Вороненкова: дело подозреваемых будет рассматривать суд присяжных

Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным ГПУ, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, российского криминального авторитета Владимира Тюрина.