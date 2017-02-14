В День Героев Небесной Сотни порядок в Киеве будет обеспечивать свыше 6 тыс. правоохранителей

В полиции обсудили меры безопасности в связи с Днем Героев Небесной Сотни

В День Героев Небесной Сотни правопорядок в столице будет обеспечивать более шести тысяч стражей порядка, в число которых войдут сотрудники полиции, Национальной гвардии и ГосЧС.

"Полиция планирует превентивные меры: осуществлять проверку документов, осмотр вещей, а при необходимости - ограничивать доступ на отдельные участки", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Правоохранители обратились также к организаторам массовых акций с призывом соблюдать требования законодательства, а также избегать конфликтных ситуаций и провокаций.